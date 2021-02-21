Куницкая одолела Виейру на турнире UFC Fight Night 185

Россиянка Яна Куницкая выиграла поединок у представительницы Бразилии Кетлин Виейры.

Встреча прошла на турнире UFC Fight Night 185 и прошла всю дистанцию. По итогам трех раундов судьи отдали победу 31-летней уроженке Мурманска.

Таким образом, Куницкая выиграла 14-й бой в карьере. Также в ее активе пять поражений. На счету 29-летней Виейры – 11 побед и два проигранных поединка.

Ранее на этом турнире выступил другой боец из РФ – Алексей Олейник, проигравший американцу Крису Докосу.