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21 февраля 07:04
автор: Артур Гичунцев

UFC Fight Night 185. Льюис нокаутировал Блэйдса во втором раунде (видео)

Ивент прошел в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Американец Дерик Льюис победил соотечественника Кертиса Блэйдса в главном событии турнира UFC Fight Night 185.

Встреча, прошедшая на арене «Apex», завершилась нокаутом во втором раунде.

Таким образом, 36-летний уроженец Луизианы одержал 24-ю победу в карьере. Также в его активе семь поражений. У 30-летнего Блэйдса – 14 выигранных боев и три проигранных поединка.

источник: «Советский спорт»
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