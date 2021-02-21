UFC Fight Night 185. Льюис нокаутировал Блэйдса во втором раунде (видео)

Американец Дерик Льюис победил соотечественника Кертиса Блэйдса в главном событии турнира UFC Fight Night 185.
Встреча, прошедшая на арене «Apex», завершилась нокаутом во втором раунде.
Derrick LEWIS. Night night!!!! pic.twitter.com/AyA2Z0tXQF— Barstool Sports (@barstoolsports) February 21, 2021
Таким образом, 36-летний уроженец Луизианы одержал 24-ю победу в карьере. Также в его активе семь поражений. У 30-летнего Блэйдса – 14 выигранных боев и три проигранных поединка.
источник: «Советский спорт»