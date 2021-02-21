Докос, победивший Олейника, получил денежный бонус от UFC

Американец Крис Докос получил денежный бонус в размере 50 тысяч долларов за победу над россиянином Алексеем Олейником на турнире UFC Fight Night 185. Об этом сообщает BJPenn.

Напомним, 31-летний представитель США выиграл встречу техническим нокаутом в первом раунде.

Отмечается, что такую же сумму перечислили американцу Деррику Льюису, который нокаутировал в главном событии вечера соотечественника Кертиса Блэйдса.

Наконец, третьим обладателем бонуса стал Том Аспиналл, победивший сабмишеном белоруса Андрея Орловского.