Яна Куницкая: Не была уверена в победе, у судей свой взгляд на вещи

Россиянка Яна Куницкая поделилась эмоциями после победы над Кетлин Виейрой из Бразилии на турнире UFC Fight Night 185.

«Честно говоря, не была особенно уверена в победе, когда дело дошло до судейского решения. Да, чувствовала, что я доминировала и нанесла сопернице больше урона, но, знаете, у судей порой свой взгляд на вещи. Поэтому я не была слишком уверена в своей победе.

Я провела два тренировочных лагеря, готовясь к бою с Кетлин, ведь в первый раз у нее случились проблемы с получением визы. У меня было очень, очень много времени, чтобы подготовиться к этому бою. Но для меня все равно было очень удивительно то, как мне легко удавалось доминировать в партере, ведь у нее черный пояс в джиу-джитсу. Я готовилась к тому, что будет тяжелее. Да, я немного волновалось, но мне кажется, что я хорошо выполнила свою работу.

С кем хочу провести следующий бой? С кем угодно из тех, кто выше меня в рейтинге», – приводит слова россиянки Sport24.ru.

Таким образом, Куницкая выиграла 14-й бой в карьере. Также в ее активе пять поражений. На счету 29-летней Виейры – 11 побед и два проигранных поединка.