Хабиб уверен, что Макгрегор не вернется на прежний уровень

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил шансы Конора Макгрегора на возвращение в список лучших бойцов мира.

«Конор уже никогда не вернётся сильнее. У человека никогда не будет два пика. Говорю уже не про него сейчас. Это в общем. У команды – может быть. «Реал Мадрид» мог выигрывать в 2000 году, потом в 2014, 2015, 2016 годах. Там меняются игроки. Но я говорю о нас. Один человек, будь то борец, боксёр, атлет, никогда не будет два раза на пике», – заявил россиянин в интервью YouTube-каналу Магомеда Исмаилова.

Напомним, 32-летний Макгрегор – экс-чемпион UFC в двух весовых категориях. За всю карьеру в ММА он выиграл 22 боя и проиграл пять раз.