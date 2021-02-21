Докос — о победе над Олейником: На такой исход я и рассчитывал

Американский тяжеловес Крис Докос прокомментировал исход боя против россиянина Алексея Олейника.

— Именно на такой исход я и рассчитывал. Алексей легенда, и его считают легендой не просто так. Но мне удалось зацепить его быстрым ударом правой, и затем я просто пытался добить его, — приводит слова американца mmafighting.com.

Поединок завершился в первом раунде после того, как рефери засчитал Олейнику технический нокаут.

Это 11-я победа американского бойца в ММА при трех поражениях, также на его счету два выступления в UFC, в которых были одержаны победы. На счету 43-летнего российского тяжеловеса 59 побед, 15 поражений и еще один бой завершился вничью.