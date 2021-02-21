Менеджер: Льюис ни за какие деньги не хочет драться с Волковым – готов только в титульнике

Иван Банников, менеджер российского бойца UFC Александра Волкова, сообщил, что американец Деррик Льюис не хочет драться с его клиентом.

«Странно, что до боя с Блейдсом Льюис говорил, что нокаутирует Волкова в первом раунде, но после своей победы просит того, кого Саша деклассировал – Оверима.

Конечно, мы будем в очередной раз запрашивать реванш с ним, но он уже отказывался от второго боя три раза. Мы знаем от коллег из UFC, что Льюис ни за какие деньги не хочет драться с Волковым – готов только в титульнике», – цитирует Банникова Sports.ru.

Напомним, в воскресенье, 21 февраля Льюис нокаутировал соотечественника Кертиса Блэйдса. Таким образом, одержал 24-ю победу в карьере. Также в его активе семь поражений. Что касается Волкова, то в активе россиянина 33 выигранных поединка и восемь поражений.