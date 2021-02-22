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22 февраля 07:07
автор: Артур Гичунцев

Волков намерен провести реванш с Льюисом летом 2021 года

Первый поединок состоялся осенью 2018-го и завершился в пользу американца.

Российский боец UFC Александр Волков изъявил желание провести ответный поединок с представителем США Дерриком Льюисом. Об этом сообщил его менеджер Иван Банников.

К слову, в эти выходные 36-летний уроженец Луизианы нокаутировал соотечественника Кертиса Блэйдса в главном бою турнира UFC Fight Night 185.

«Сразу после боя Льюиса я написал матчмейкеру UFC Мику Майнарду, что мы хотим этот бой на лето. Мик говорил мне ранее, что Льюис не захочет драться с Сашей ни за какие деньги, если только этот бой не будет за пояс», – цитирует агента ТАСС.

Напомним, одолев Блэйдса, Льюис одержал 24-ю победу в карьере. Также в его активе семь поражений. Что касается Волкова, то на счету россиянина 33 выигранных поединка и восемь поражений.

источник: ТАСС
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