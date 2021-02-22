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22 февраля 12:16
автор: Артур Гичунцев

Магомед Исмаилов: Минеев вякает только в окружении людей, которые нас разнимут

Ранее последний заявил, что в Дагестане его уважают больше, чем Исмаилова.

Российский боец ММА Магомед Исмаилов отреагировал на оскорбление со стороны соотечественника Владимира Минеева.

«Смотри, тут ситуация такая – я не могу добраться до человека. Он вякает и вякает. Он говорит это только в окружении людей, которые нас разнимут. Я пытаюсь с ним остаться наедине, порешать вопросы. Пытаюсь найти возможность, чтобы отделиться вместе с ним от общества. И предложение у меня было. Необязательно комната, здесь тоже можно. Но у него нет мужского характера.

Я уверен, если бы у нас с Александром (Шлеменко) были бы какие-то друг к другу личные претензии, оскорбления, или бы Александр сказал мне: «Слышишь, а ну давай порешаем, увидимся. Ты чего лечишь меня?» Какой тут спорт? Ты давно вышел за эту грань». Окей, я бы сказал: «Давай!» Так решают мужчины. А он будет вякать, прятаться и дальше вякать. У меня единственный шанс дать ему трындюлей, это загнать его в клетку и побить его там», – сказал Исмаилов в эфире шоу «ХукВам» на Sport24.

Ранее сообщалось, что бойцы проведут реванш в сентябре 2021 года. Их поединок пройдет на турнире AMC Fight Nights.

источник: «Советский спорт»
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