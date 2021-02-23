YouTube-блогер Тарасов бросил вызов бывшему сопернику Федора Емельяненко

YouTube-блогер Артем Тарасов изъявил желание встретиться с бразильцем Зулузиньо в бою по правилам ММА. Об этом сообщает Metaratings MMA.

«Друзья, всем привет. Меня зовут Артем Тарасов. Я мастер бить больших парней. В свое время я побил Дацика, вчера я практически побил Кокляева, но судьи были на стороне Кокляева.

И сегодня, после того боя, который проведет Зулузиньо, я хочу тебя вызвать на бой со мной по правилам ММА в клетке АМС Fight Nights. Камил, Амир, вы готовы сделать это противостояние?» – написал Тарасов в соцсети.

Напомним, свой следующий поединок Зулузиньо проведет 23 февраля, а его соперником станет россиянин Юсуп Шуаев. Бой пройдет на турнире российской организации AMC Fight Nights.

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