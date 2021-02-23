Александр Волков: К поединку с Блейдсом я готовился в квартире

Российский тяжеловес UFC Волков прокомментировал июньский бой с американским бойцом Кертисом Блейдсом.

— С Блейдсом было сложновато. Его защитный элемент — проход в ноги. У меня во время подготовки не было возможности с кем-либо бороться, поскольку из-за пандемии я просто готовился в квартире. Как бы смешно ни звучало, я реально готовился к поединку в квартире. Пересматривая поединок, я понимал, что мог защититься от многих атак, но в момент боя я этого не ощущал. Я понимаю, что произошло, и над чем нужно работать, — сказал Волков в интервью «СЭ».

Отметим, что на счету 32-летнего бойца из России 33 победы, при восьми поражениях.