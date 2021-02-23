Гаджи Рабаданов: Хабиб не любит проигрывать

Российский боец Гаджи Рабаданов, выступающий в лиге Eagle FC рассказал о том как играет в футбол чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Я бы его на ворота поставил, чтобы он особо не напрягался. Ну или на защиту. Хабиб может сделать так, чтобы он больше всех забивал — скажет всей команде: «На меня играем теперь». Или время уберет, пока его команда не выиграет. Честно говоря, он не любит проигрывать», - приводит слова Рабаданова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Нурмагомедов посещал предсезонный сбор московского «Спартака», а также первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».