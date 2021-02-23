Промоушен M-1 Global временно приостановил свою деятельность

Владелец промоушена M-1 Global Вадим Финкельштейн заявил, что его организация временно прекратила свою деятельность из-за проблем, которые создает пандемия коронавируса.

Вот, что рассказал Финкельштейн в интервью для RT:

«Скажу честно, мы немного приостановили деятельность. Прекратилось сотрудничество с группой компаний «Новый поток», которая являлась нашим партнером, да еще и пандемия внесла свои коррективы.

Мы делали несколько турниров из серии M-1 Online, но это было скорее для разогрева. На самом деле, сейчас достаточно хлопот с «Тинькофф Ареной» ввиду запрета на проведение массовых мероприятий, поэтому выбрасывать деньги на ветер не хочется. Если делать, то серьезно: подписывать классных спортсменов, а не брать кого попало. Мы привыкли работать качественно, а сейчас это невозможно.

Должны быть сняты все ограничения, чтобы мы могли привезти хороших бойцов в Россию. Во-вторых, нам необходимо найти инвестора. Чтобы стабильно работать, нужна четкая схема действий. Например, запланировать 12 турниров на год и провести их в срок, а не постоянно откладывать. В подобных условиях невозможно построить эффективную бизнес-модель.

Мы продолжаем развивать собственную платформу M-1 Online, но для этого нам требуется поддержка».

M-1 Global проводит турниры по смешанным единоборствам с 1997 года. Головной офис находится компании находится в Санкт-Петербурге. В прошлом под эгидой организации бои проводили Федор и Александр Емельяненко, Джефф Монсон, Хабиб Нурмагомедов, Александр Волков и Александр Шлеменко.