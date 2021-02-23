Рагозин победил Гимараеша в главном бою турнира RCC Intro 11

В Екатеринбурге в главном бою турнира RCC Intro 11 россиянин Михаил Рагозин победил бразильца Леонардо Гимараеша.

Поединок прошел в полутяжелой весовой категории. Рагозин доминировал по ходу всех трех раундов и одержал победу единогласным решением судей.

После боя Михаил отметил, что у соперника «крепкая голова», а также заявил, что мог сломать обе руки и ему необходимо пройти медицинское обследование.

У Рагозина 15 побед и четыре поражения в ММА. Гимараеш одержал 13 побед при семи поражениях.