Корешков победил Родригеса в главном бою матчевой встречи Россия – Бразилия

В Сочи прошла матчевая встреча по смешанным единоборствам Россия – Бразилия.
Турнир промоушена AMC Fight Nights завершился победой российский бойцов с результатом 5-0.
В главном бою вечера Андрей Корешков, выступающий в полусредней весовой категории, уже в первом раунде победил Адриано Родригеса, применив болевой прием.
В со-главном поединке Владимир Егоян завоевал пояс чемпиона AMC Fight Nights в легчайшем весе. 29-летний россиянин техническим нокаутом победил в четвертом раунде Густаво Эрака
AMC Fight Nights