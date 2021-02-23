Шуаев одолел 186-килограммового Зулузиньо, побывав в тяжелом нокдауне

В Сочи в рамках матчевой встречи Россия – Бразилия промоушена AMC Fight Nights российский боец Юсуп Шуаев победил бразильца Зулузиньо.
В первом раунде 186-килограммовый Зулизиньо отправил соперника в тяжелый нокдаун, но Шуаева спасла от поражения сирена на перерыв.
В двух следующих раундах Юсуп осторожно наносил удары с дистанции, набирая очки. В итоге победу присудили российскому бойцу раздельным решением судей.
Шуаев провел семь боев в профессиональных смешанных единоборствах, одержав шесть побед при одной ничьей. У Зулузиньо теперь 12 побед и 11 поражений.
источник: «Советский спорт»