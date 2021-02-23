Олейник не попал в топ-15 тяжеловесов нового рейтинга UFC

UFC опубликовал свежий рейтинг бойцов.
43-летний российский боец Алексей Олейник, который 21 февраля потерпел поражение от американца Криса Даукаса не попал в список топ-15 бойцов, выступающих в тяжелом весе.
Ранее Алексей занимал десятое место, но теперь на этой строчке рейтинга находится Даукас.
Напомним, что Даукас победил Олейника техническим нокаутом уже в первом раунде на турнире UFC Fight Night 185 в Лас-Вегасе.
В женском легчайшем весе россиянка Яна Куницкая поднялась на пятое место, выиграв две позиции. Напомним, что она победила американку Кейтлин Виеру единогласным решением судей.