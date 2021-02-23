Олейник не попал в топ-15 тяжеловесов нового рейтинга UFC

«Жалко Панарина, в Америке с этим не шутят». Бадюков — о «деле об избиении девушки»

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «Плеймейкеру» скандал вокруг нападающего « Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, который, по сообщениям СМИ, экстренно покинул расположение команды.