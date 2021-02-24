Гришин считает, что Джейкоби ему стилистически подходит

Российский боец смешанных единоборств Максим Гришин рассказал о подготовке к ближайшему бою и поделился мнением о своем сопернике, американце Дастине Джейкоби.

«Он стилистически мне подходит, возможно, поэтому UFC организовали нам бой. При подготовке к нему в этот раз мы сменили локацию. Каких-то новых технических моментов не добавляли, я тренировался в общей группе. Но в целом ничего нового», - приводит слова Гришина «Чемпионат».

Напомним, что в своем последнем бою Максим победил своего соотечественника Гаджимурада Антигулова в рамках UFC Fight Night 180. Бой был остановлен решением судей во втором раунде.