UFC больше года не предлагает поединков Магомедшарипову

Тренер российского бойца Забита Магомедшарипова Мансур Учакаев рассказал, как обстоят дела у спортсмена с будущими поединками.

«Забиту не предлагают бой, пока здесь тишина. Сейчас он тренируется утром и вечером, просто не афиширует. Простой - это может быть и плохо, а может быть и хорошо. Вот Хабиб, например, после простоя вернулся еще сильнее», - цитирует Учакаева ТАСС.

Добавим, что Магомедшарипов занимает третье место в рейтинге полулегкого веса UFC, на его счету 18 побед в 19 поединках, из них 6 нокаутом. В последним бою россиянин победил американца Кэлвина Каттара по решению судей.