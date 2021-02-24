Холлоуэй не считает Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом UFC, но хотел бы провести с ним бой

Макс Холлоуэй, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате в полулегкой весовой категории, заявил, что Хабиб Нурмагомедов несправедливо возглавляет рейтинг UFC и не является лучшим бойцом современности.

«Как ты можешь быть в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, если ты никогда не делал вылазок в другой дивизион и даже никогда это не обсуждал? – цитирует RT интервью Холлоуэя, ссылаясь на ESPN. – Если ты остаешься только в своей весовой категории, значит, не можешь быть номером один в рейтинге pound-for-pound. Я думаю, что номер один вне зависимости от веса – это тот, кто готов драться с кем угодно. С любым оппонентом, в любой весовой категории, когда угодно, где угодно.

Тем не менее, Хабиб первый в списке бойцов, с которыми я хотел бы подраться до завершения карьеры. Речь идет о моем наследии – мне нужны поединки, которые закрепят мое имя в истории, даже когда меня уже не будет. Так что я бы с радостью разделил с ним октагон. Мы должны были подраться, наша пресс-конференция была лучшей в истории UFC – это было бы круто».

Напомним, что 32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года после победы над американцем Джастином Гэтжи. В то же время Хабиб сохранил титул чемпиона UFC в легком весе и по-прежнему возглавляет рейтинг бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата вне зависимости от весовой категории. Российский боец выиграл все 29 своих боев в ММА.

29-летний Холлоуэй провел в профессиональных смешанных единоборствах 28 поединков, одержав 22 победы и потерпев шесть поражений.