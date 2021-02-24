Камару Усман: Именно я номер один в UFC

33-летний чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что должен быть на первом месте среди всех бойцов.

«Я все чаще начинаю думать, что именно я номер один. Хабиб дрался не так давно, так что пока он на вершине. Я признаю, что прямо сейчас должен быть Хабиб. Но если он ушел на пенсию, то я должен быть первым, особенно с учетом отсутствия Джона. Если бы эти ребята все еще были активны, то я бы не говорил об этом, невозможно отрицать их заслуги», — цитирует американца ESPN.

Усман провел в UFC 13 поединков, из которых всегда выходил победителем.