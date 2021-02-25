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25 февраля 09:32
автор: Александр Шульгин

Холлоуэй считает, что Хабиб недостоин возглавлять сводный рейтинг

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй прокомментировал позиции Хабиба Нурмагомедова в сводном рейтинге UFC.

«Как ты можешь быть первым в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от веса, если ты никогда не делал вылазок в другую весовую категорию и даже это не обсуждал?

Я считаю, что номер один вне зависимости от веса - это тот, кто готов драться с кем угодно».

Хабиб Нурмагомедов - российский боец смешанных единоборств, чемпион России по боевому самбо, чемпион Европы по армейскому рукопашному бою, чемпион Европы по панкратиону, чемпион мира по грэпплингу по версии NAGA Grappling.

В смешанных единоборствах Хабиб провел 29 боев, не потерпев ни одного поражения. После победы на американцем Джастином Гэтжи 24 октября 2020 года Нурмагомедов возглавил сводный рейтинг лучших бойцов UFC независимо от весовой категории.

источник: Чемпионат.com
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