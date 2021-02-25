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25 февраля 14:26
автор: Виктор Шарафудинов

Ян прилетел в Лас-Вегас на бой против Стерлинга

Российский боец будет защищать титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Петр Ян прилетел в Лас-Вегас, где ему предстоит провести поединок против американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 259.

Для 28-летнего россиянина это будет первая защита чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе. Напомним, что Ян завоевал его 12 июля прошлого года, когда победил техническим нокаутом бразильца Жозе Алдо.

Бой против Стерлинга должен был состояться еще 12 декабря, но был перенесен.

«Я впервые проходил полноценный лагерь в Америке, – рассказал Петр в интервью для пресс-службы бойцовского клуба «Архангел Михаил». – В отличие от Таиланда, где у меня есть определенная система тренировок, в Америке поначалу многое было непривычно. Но мы подстроились и прошли неплохой лагерь. В American Top Team все бойцы известные, все выступают в топовых организациях: в UFC, Bellator, One FC. Это моя первая защита, особых эмоций нет. Я сконцентрирован, так как понимаю, что это очень важный для меня поединок. Иду за своим».

Турнир UFC 259 пройдет в ночь с 6 на 7 марта.

Ян в ММА добился 15 побед при одном поражении.

У 31-летнего Стерлинга в профессиональных смешанных единоборствах 19 побед и три поражения.

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Публикация от БК «Архангел Михаил» (@archangl_michael)

источник: Бойцовский клуб «Архангел Михаил»
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