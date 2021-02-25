Бой Мирзаева, назначенный на пятницу, отменен

«Бой россиянина Расулом Мирзаевым и казахстанского бойца Нурбергена Шарипова на турнире ACA 118 отменен. Мирзаев успешно сделал вес, его соперник Шарипов показал на весах 4,5 килограмма сверх лимита весовой категории» - об этом «Советскому спорту» сообщили в пресс-службе ACA.

Участники главного боя ACA 118 чемпион ACA в полусреднем весе россиянин Мурад Абдулаев и претендент на титул Абубакар Вагаев успешно сделали вес, показав на весах 77,60 - Абдулаев, 77,45 - Вагаев.

Для Абдулаева это будет первая защита титула чемпиона ACA, которым он владеет с сентября прошлого года, победив решением соотечественника Али Багова. У чемпиона и претендента схожий рекордс - по 19 побед, при 3 поражениях у Вагаева и 4х у Абдулаева. Спортсмены уже встречались в клетке больше двух лет назад. Тогда, в октябре 2018, Абдулаев отобрал титул чемпиона WFCA у Вагаева, отправив его в нокаут.

Полный кард ACA 118:

Мурад Абдулаев (Россия) - Абубакар Вагаев (Россия)