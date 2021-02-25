Александр Емельяненко проведет бой в кулачном промоушене

Азамат Бостанов, представитель российского бойца Александра Емельяненко, заявил, что 39-летний тяжеловес проведет поединок в кулачной организации Hardcore Fighting Championship.
«Соперник – Тимур Слащинин. Чемпион Хардкора в тяжелом весе, чемпион Европы среди юношей по боксу. Гонорар не могу назвать. Но Емельяненко обязательно вернется в классический ММА, – цитирует Бостанова Eurosport.ru.
Добавим, что за всю карьеру в смешанных единоборствах Емельяненко одержал 28 побед и потерпел восемь поражений.
источник: «Советский спорт»