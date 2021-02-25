Анкалаев – о бое с Крыловым: Опасности в стойке от него не вижу – он обычный ударник

Россиянин Магомед Анкалаев дал комментарий перед боем против соотечественника Никиты Крылова. Напомним, их поединок станет со-главным событием турнира UFC Fight Night 186.

«Опасности в стойке от него не вижу – он обычный ударник. В предыдущем поединке с Джонни Уокером он показал нормальную борьбу. Я не думал, что он умеет так бороться.

Специально к борьбе с ним мы не готовились. Думаю, бой пройдет в стойке.

Никита очень хороший, универсальный боец. Он борется, бьет, делает болевые, поэтому я не думаю, что бой закончится быстро. У нас будет 15 тяжелых минут», – заявил россиянин YouTube-каналу «Ушатайка».

Напомним, 28-летний уроженец Дагестана дебютировал в лучшей лиге мира весной 2018 года. За всю карьеру он выиграл 14 боев и проиграл один раз. У 28-летнего Крылова – 27 побед и семь поражений. Он выступает в UFC с осени 2018-го.