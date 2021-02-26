Рой Джонс: Я бы хотел бой с Андерсоном Силвой или с легендой ММА Федором Емельяненко

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Рой Джонс заявил, что хотел бы провести поединок с легендарным бойцом смешанных единоборств Федором Емельяненко, выступающим в MMA-промоушене Bellator.

«Если будет хорошее предложение, то я его приму, а если нет, то останусь тренером. Я бы хотел бой с Андерсоном Силвой или с легендой ММА Фёдором Емельяненко, это был бы отличный выставочный бой. Посмотрим, как пойдет. Думаю, я закончил карьеру, но если что-то хорошее подвернется…», - приводит слова Джонса «Р-Спорт».

Добавим, что в профессиональной карьере боксер, имеющий российский паспорт, провел 75 боев (66 побед, 47 нокаутом, девять поражений).

На любительском уровне - 134 поединка (121 победа, 13 поражений).