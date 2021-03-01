Исмаилов призвал Нурмагомедова помочь «Анжи»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов записал видеообращение к чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Призываем Хабиба поддержать нашу команду. Вся команда «Анжи» ждёт от тебя поддержки, брат. Сейчас у команды нет серьёзных возможностей, но я знаю, ты из этого не исходишь», – приводит слова Исмаилова RT со ссылкой на его Instagram.

Добавим, что после ухода из спорта 32-летний Нурмагомедов занялся бизнесом. Он основал промоушен по смешанным единоборствам и запустил работу мобильного оператора.