Деревянко — о поражении Федора Емельяненко: Для всех это был просто шок

Российский актер Павел Деревянко, который был приглашен в команду Федора Емельненко на финал турнира Bellator в Лос-Анджелесе, поделился воспоминаниями и впечатлениями от исхода поединка, в котором американский боец одержал победу.

— Это был, конечно, шок. Я вел прямой эфир в Instagram. Мы долго сидели в ожидании главного боя, часа четыре. Выходит Федор, выходит Бейдер. 27-я секунда — дыщ, бых, и все. Сразу выключил телефон. Мы не могли поверить в происходящее. Приехал десант поддержки из Москвы и из других мест, прилетели также большие друзья Феди, братья Запашные. Привезли всем спортивные костюмы с нашивками Fedor's team. И тут такой шок. Но все проходит, —приводит слова актера «СЭ».

Добавим, что после этого поражения россиянин 29 декабря 2019 года на турнире в Японии оказался сильнее Квинтона Джексона из США, победив последнего в первом раунде.