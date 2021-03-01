Федор Емельяненко: Дочки дали толчок, когда стали говорить: «Папа, ты толстый»

«Сейчас я в форме, хорошей форме. Не скажу, что в замечательной, но я доволен. Небольшой толчок мне дали мои девчонки, когда стали говорить: «Папа, ты толстый».

Я понял, что чуть набрал и немножко ограничил себя в еде. Увеличил нагрузки, начал работать с ребятами и понимаю, что сейчас я в хорошей форме», – сказал Емельяненко в фильме, который был сделан эксклюзивно для Okko.

Напомним, что Федор Емельяненко является бойцом Bellator. Последний бой россиянина состоялся в 2019 году: Федор нокаутом победил Квинтона Джексона.