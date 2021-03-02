«Думаю, это все». Чимаев объявил о завершении карьеры

Шведский боец UFС Хамзат Чимаев сообщил об уходе из спорта.

«Хочу сказать спасибо за поддержку. Думаю, это все. Знаю, что так и не выиграл пояс, но в жизни есть вещи поважнее. Возможно, это расстроит вас, но мое тело говорит мне, что пора заканчивать.

Хотел бы поблагодарить свою команду, а также руководство UFC», – написал 26-летний боец в своем Instagram.

Напомним, за всю карьеру в ММА Чимаев провел девять боев и одержал девять побед. В американской лиге он провел три поединка и должен был подраться 14 марта с британцем Леоном Эдвардсом, но снялся с боя из-за проблем со здоровьем.