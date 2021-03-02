Петр Ян: Стерлинга ожидает жестокий финал

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян уверен, что победит американца Альджамейна Стерлинга.

«Меня не пугают его заявления. Я готовлюсь с грепплерами высокого уровня. Уверен в себе на сто процентов. В день, когда мы окажемся в октагоне, я буду хладнокровным. Его ждет жестокий финал», – цитирует россиянина BJPenn.

Напомним, поединок Петра Яна и Альджамейна Стерлинга состоится 7 марта и пройдет на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Добавим, что в данный момент счету россиянина 15 побед и одно поражение. У Стерлинга – 19 выигранных боев и три проигранных поединка.