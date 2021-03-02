«Это все эмоции». Глава UFC опроверг уход Чимаева

Глава UFC Дана Уайт отреагировал на заявление шведского бойца Хамзата Чимаева.

«Мы отправили его на лечение в Лас-Вегас. Ему выписали стеорид преднизон и настоятельно рекомендовали отказаться от каких-либо нагрузок. Но этот парень пошел в зал и почувствовал себя плохо.

Послушайте, он дикарь, который хочет драться каждую неделю, а теперь не может даже сходить в зал. Конечно, он будет писать такое. Это все эмоции. Хамзат никуда не уходит», – заявил Уайт порталу MMAJunkie.

Напомним, за всю карьеру в ММА 26-летний уроженец Чечни провел девять боев и одержал девять побед.

В американской лиге он провел три поединка и должен был подраться 14 марта с британцем Леоном Эдвардсом, но снялся с боя из-за проблем со здоровьем.