Нурмагомедов — о победе над Макгрегором: Некоторые люди думали, что Конор непобедим

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов оценил важность своей победы над Макгрегором на UFC 229 в октябре 2018 года.

— Я игнорировал его выпады. В октагоне я показал, что нельзя просто трепать языком. Ты должен доказать это делами, чего не смог сделать мой соперник. Это была большая радость победить его, потому что некоторые люди думали, что Конор непобедим. Вся моя карьера зависела от этого боя. Когда я победил, с моих плеч словно свалилась гора. Не думаю, что можно описать это двумя словами. Я желаю, чтобы каждый сам это почувствовал, —приводит слова россиянина Esquire.

Напомним, что у Нурмагомедова в карьере 29 побед в 29 поединках.