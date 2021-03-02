Нурмагомедов — о победе над Макгрегором: Некоторые люди думали, что Конор непобедим

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Италия - Серия B 1-й тайм, 40' Фрозиноне 1 Монца 1 П1 3.50 Х 2.24 П2 3.10
Турция - Суперлига 1-й тайм, 40' Йени Малатьясп 0 Бешикташ 0
КХЛ - плей-офф 1-й период СКА 0 Динамо Мн 1 П1 1.73 Х 4.40 П2 3.70
КХЛ - плей-офф 1-й период Авангард 0 Автомобилист 0 П1 1.68 Х 4.50 П2 4.10
КХЛ - плей-офф 1-й период Динамо М 0 Северсталь 0 П1 1.48 Х 4.80 П2 5.20
Еврокубок 20:30 Морнар 0 Гран Канария 0 П1 2.20 П2 1.66
Италия - Серия А 20:30 Лацио 0 Торино 0
Италия - Серия B 21:00 Асколи 0 Пиза 0 П1 2.55 Х 3.00 П2 3.10
Англия - Первая лига 21:00 Уиган Атлетик 0 Чарльтон Атлет 0 П1 3.40 Х 3.50 П2 2.12
Англия - Первая лига 21:00 Гиллингем 0 Милтон-Кинс До 0
Италия - Серия B 21:00 Лечче 0 Виртус Энтелла 0 П1 1.53 Х 4.30 П2 6.20
Италия - Серия B 21:00 Салернитана 0 СПАЛ 0 П1 2.90 Х 3.10 П2 2.65
Италия - Серия B 21:00 Реджина 0 Эмполи 0 П1 3.00 Х 3.10 П2 2.55
Италия - Серия B 21:00 Брешия 0 Козенца 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.60
Италия - Серия B 21:00 Читтаделла 0 Пескара 0 П1 1.73 Х 3.70 П2 5.00
Италия - Серия B 21:00 Кьево 0 Порденоне 0 П1 1.98 Х 3.10 П2 4.60
Еврокубок 21:00 Монако 0 Нантер 0 П1 1.20 П2 4.50
Англия - Первая лига 22:00 Аккрингтон Стэ 0 Ипсвич Таун 0 П1 2.65 Х 3.10 П2 2.80
Англия - Первая лига 22:00 Блэкпул 0 Кру Александра 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.40
Англия - Первая лига 22:00 Донкастер Рове 0 Портсмут 0 П1 2.80 Х 3.50 П2 2.44
Англия - Первая лига 22:00 Линкольн Сити 0 Флитвуд Таун 0 П1 2.00 Х 3.50 П2 3.80
Англия - Первая лига 22:00 Халл Сити 0 Рочдейл 0 П1 1.34 Х 5.20 П2 8.80
Англия - Первая лига 22:00 Оксфорд Юнайте 0 Питерборо Юнай 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.47
Англия - Первая лига 22:00 Шрусбери Таун 0 Уимблдон 0 П1 1.93 Х 3.40 П2 4.10
Англия - Первая лига 22:00 Бёртон Альбион 0 Бристоль Ровер 0 П1 2.32 Х 3.60 П2 2.90
Англия - Первая лига 22:00 Нортгемптон Та 0 Плимут Аргайл 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.60
Англия - Чемпионшип 22:00 Ковентри Сити 0 Мидлсбро 0 П1 3.10 Х 3.10 П2 2.55
Англия - Чемпионшип 22:00 Миллуолл 0 Престон Норт Э 0 П1 2.45 Х 2.90 П2 3.50
Англия - Первая лига 22:00 Сандерленд 0 Суиндон Таун 0 П1 1.43 Х 4.60 П2 7.40
Англия - Чемпионшип 22:00 Хаддерсфилд Та 0 Бирмингем Сити 0 П1 2.50 Х 3.10 П2 3.20
02 марта 19:09
автор: Артем Спиридонов

Нурмагомедов — о победе над Макгрегором: Некоторые люди думали, что Конор непобедим

24 октября 2020 года российский боец после победы над Джастином Гейтжи объявил о завершении карьеры.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов оценил важность своей победы над Макгрегором на UFC 229 в октябре 2018 года.

— Я игнорировал его выпады. В октагоне я показал, что нельзя просто трепать языком. Ты должен доказать это делами, чего не смог сделать мой соперник. Это была большая радость победить его, потому что некоторые люди думали, что Конор непобедим. Вся моя карьера зависела от этого боя. Когда я победил, с моих плеч словно свалилась гора. Не думаю, что можно описать это двумя словами. Я желаю, чтобы каждый сам это почувствовал, —приводит слова россиянина Esquire.

Напомним, что у Нурмагомедова в карьере 29 побед в 29 поединках.

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