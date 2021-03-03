Яна посадили на карантин перед защитой чемпионского титула UFC

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян перед боем против американца Алджамейна Стерлинга был отправлен на карантин. Об этом сообщает ТАСС.

Все бойцы UFC, включая американцев, и их команды в связи с пандемией коронавируса должны находится несколько дней на карантине и ежедневно сдавать тесты на COVID-19.

Поединок Яна со Стерлингом пройдет 6 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе и станет для россиянина первой защитой чемпионского титула.

Напомним, что Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. Россиянин одержал 15 побед в 16 боях смешанных единоборств. У его следующего соперника Стерлинга 19 побед в 22 боях.