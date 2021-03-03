Ян и другие бойцы UFC смогут выезжать на тренировки после первого дня карантина

Участники турнира UFC 259, который пройдет в Лас-Вегасе на ближайших выходных, смогут выезжать на тренировки после первого дня карантина.

Об этом сообщил менеджер российского бойца Петра Яна Саят Абдрахманов

«Ждем тесты, – отметил Абдрахманов в интервью ТАСС. – Когда будут результаты тестов, сможем ходить по территории отеля и выезжать на тренировку в UFC Perfomance Institute».

На турнире UFC 259 Ян будет защищать титул чемпиона в легчайшем весе в поединке против американца Алджемейна Стерлинга.

В активе 28-летнего россинина 15 побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.