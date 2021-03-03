Александр Емельяненко: Слышал, что Джиган не против провести поединок. Жду предложений

Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал информацию о возможном поединке против отечественного рэпера Джигана.

«Возможен ли бой? Да, если он согласится. Теперь жду от него предложений. Вроде бы, как мне известно по слухам, он не против выйти со мной и провести поединок по правилам бокса», – цитирует Емельяненко портал Всепроспорт.

Добавим, что крайний поединок 39-летний уроженец Старого Оскола провел Свой в июле 2020 года, уступив соотечественнику Магомеду Исмаилову.

Всего за карьеру в ММА Емельяненко выиграл 28 боев и проиграл восемь раз.