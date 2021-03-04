Дос Сантос и Оверим ушли из UFC

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе бразилец Джуниор дос Сантос, а также бывший претендент на титул чемпиона организации Алистар Оверим, представляющий Нидерланды, ушли из UFC. Об этом сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на ММА Junkie.

В своем последнем бою дос Сантос проиграл Сирилу Гану в декабре прошлого года. Последние четыре встречи закончились для бразильца поражениями. Всего в 30 боях в смешанных единоборствах дос Сантос одержал 21 победу.

Оверим в своем последнем бою проиграл россиянину Александру Волкову. Нидерландец одержал 47 побед в 66 встречах.