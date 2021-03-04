Бой Уланбекова с Николау отменен второй раз

Бой российского бойца смешанных единоборств Тагира Уланбекова с бразильцем Матеусом Николау отменен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей россиянина.

Бой должен был состоятся на турнире UFC Vegas 21, который пройдет в Лас-Вегасе 14 марта.

Это второй срыв поединка между бойцами, ранее Уланбеков снялся с турнира UFC 257 (проходил 24 января) из-за перелома носа.

Для россиянина бой с Николау должен был стать вторым в UFC, в октябре Уланбеков победил Бруну Силву решением судей. Для Николау встреча с россиянином должна была стать первой после возвращения в UFC. Во время своего предыдущего пребывания в лиге (2015-2018 года) он победил три раза в четырех боях.