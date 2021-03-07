Махачев – о победе над Добером: Выбрал легкий путь – просто валил его и заставил сдаться

Российский боец UFC Ислам Махачев поделился эмоциями после победы над американцем Дрю Добером.

Напомним, представитель РФ выиграл встречу удушающим приемом. Их бой прошел на турнире UFC 259.

«Я знал, что Дрю – очень жесткий оппонент. Я мог биться с ним и в ударке, но у него очень тяжелые удары. Поэтому я выбрал легкий путь – я просто валил его, утомлял и заставил сдаться», – сказал россиянин.

Таким образом, Махачев выиграл 19-й поединок в карьере. Также на его счету одно поражение. Что касается Добера, то 32-летний американец проиграл 10-й поединок и выиграл 23 боя.