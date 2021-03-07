Блахович победил Адесанью в главном бою турнира UFC 259

Чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович победил по решению судей нигерийца Исраэля Адесанью в главном событии турнира UFC 259.
Встреча прошла всю дистанцию, а по итогам пяти раундов арбитры выставили следующий счет: 49-46, 49-45, 49-45.
Таким образом, 38-летний поляк выиграл 28-й поединок в карьере. Также на его счету восемь поражений.
Что касается Адесаньи, то 31-летний боец владеет титулом в среднем весе. Он дебютировал в новом дивизионе и потерпел первое поражение в карьере. Также на его счету 20 побед.