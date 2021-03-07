Блахович победил Адесанью в главном бою турнира UFC 259

Это она требует деньги за уход Косторной от Плющенко к Тутберидзе. Ставка на красоту #18

Очередной героиней нашей рубрики стала Яна Рудковская - супруга олимпийского чемпиона и начинающего тренера Евгения Плющенко, которая оказалась в центре внимания спортивных СМИ.