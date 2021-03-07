Альджамейн Стерлинг: Простите, что так вышло. Надеюсь, мы проведем рематч

Американец Альджамейн Стерлинг, ставший чемпионом UFC в легчайшем весе, дал комментарий после боя с россиянином Петром Яном.

Напомним, представитель США получил титульный пояс в результате дисквалификации соперника за удар коленом в область виска.

«Я невероятно и усердно работал, чтобы выйти на эту позицию. В итоге бой закончился так. Я думаю, что бой был очень близким. Думал, что уступил ему два раунда. Конечно, я не хотел так выигрывать. Я не такое себе представлял. Все закончилось стремно.

Я пытался встать и продолжить, несмотря на то, что был разбит. Но я был в хреновом состоянии. И мог понести еще больший ущерб. Я не знаю… Это полное дерьмо. Я понимаю, что у нас вражда, конфликт, какая-то неприязнь, но… Я хотел продолжить, бой был в высоком темпе, много экшена. Знаю, что фанаты наслаждались.

Этот бой мог стать одним из боев года, одним из величайших титульных поединков в истории легчайшего веса. Это был нон-стоп экшен, пока не случилась эта фигня.