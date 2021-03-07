Шлеменко считает, что Стерлингу не нужен реванш с Петром Яном

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал ход поединка между Петром Яном и американцем Альджамейном Стерлингом.

Напомним, 28-летний уроженец Красноярского края был признан проигравшим за удар коленом в область виска и лишился титула в легчайшем весе.

«Во-первых, бой был за титул и он прошёл почти до конца. Насколько мне известно, если бой переваливает за третий, то считают очки, могу ошибаться. Но если бы такая ситуация случилась в первом раунде – объявили NC и сделали бы пояс вакантным. А тут бой перешёл в чемпионский раунд. Зачем Пётр сделал так – не очень понятно. Если секундантны подсказали, значит они виноваты.

Нужно послушать Дану Уайта на пресс-конференции, но реванш звучит логичным, но он не получится мгновенным. Нужно ли Стерлингу давать шанс Петру после такого? И тем более, Пётр относился к нему с неуважением и перед этим боем. Петя хоть сейчас готов, но зачем это Стерлингу? В жизни не всегда получается так, как мы хотим», – цитирует Шлеменко «Чемпионат».