Махачев – о поединке Яна и Стерлинга: Петр контролировал весь бой, превосходил его во всех аспектах

Россиянин Ислам Махачев, ставший участником турнира UFC 259, прокомментировал выступление своего соотечественника Петра Яна.
Напомним, последний уступил американцу Альджамейну Стерлингу и лишился титула в легчайшем дивизионе. Всему виной запрещенный удар в область виска.
«Это закрыло мою радость. Когда Стерлинг сел на колени, я подумал: «Только не бей ». И Петр ударил... Но ничего, по бою было видно: Петр контролировал весь бой, превосходил его во всех аспектах – в том числе в борьбе. Соперник снял с себя пояс. Это говорит о том, что Петру дадут реванш», – цитирует Махачева «Спорт-Экспресс».
Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что Ян и Стерлинг проведут реванш.
источник: «Спорт-Экспресс»