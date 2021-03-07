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Германия - Бундеслига 17:30 Кёльн 0 Вердер 0 П1 3.00 Х 3.00 П2 2.70
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Турция - Суперлига 19:00 Галатасарай 0 Сивасспор 0 П1 1.74 Х 3.60 П2 5.40
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07 марта 11:27
автор: Артур Гичунцев

Махачев – о поединке Яна и Стерлинга: Петр контролировал весь бой, превосходил его во всех аспектах

Американец выиграл встречу за счет дисквалификации соперника.

Россиянин Ислам Махачев, ставший участником турнира UFC 259, прокомментировал выступление своего соотечественника Петра Яна.

Напомним, последний уступил американцу Альджамейну Стерлингу и лишился титула в легчайшем дивизионе. Всему виной запрещенный удар в область виска.

«Это закрыло мою радость. Когда Стерлинг сел на колени, я подумал: «Только не бей ». И Петр ударил... Но ничего, по бою было видно: Петр контролировал весь бой, превосходил его во всех аспектах – в том числе в борьбе. Соперник снял с себя пояс. Это говорит о том, что Петру дадут реванш», – цитирует Махачева «Спорт-Экспресс».

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что Ян и Стерлинг проведут реванш.

источник: «Спорт-Экспресс»
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