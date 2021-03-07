Туменов — о поражении Яна: Можно было оставить пояс Петру

Российский боец ММА Альберт Туменов прокомментировал дисквалификацию Петра Яна на турнире UFC 259.

—По бою Ян выигрывал. Жалко, что дисквалифицировали. Можно было засчитать бой как несостоявшийся, оставить пояс Петру и сделать незамедлительный реванш. По ходу боя он уверенно себя чувствовал. Яну не стоило применять запрещённый приём — он бы и так выиграл. Может, и сам не хотел так бить, просто в пылу страсти так вышло, — цитирует Альберта «Чемпионат».

Добавим, что Туменов, выступающий в полусредней весовой категории, на профессиональном уровне провел 26 поединков, 22 из которых завершил в свою пользу.