Петр Ян: Не могу сказать симулировал ли Стерлинг

Российский боец легчайшего веса Петр Ян прокомментировал инцидент, в результате которого победу присудили американцу Алджамейну Стерлингу.

— Я видел только, как он лежал, погибал... Я не знаю. Симулировал ли он? Не знаю, надо у него спросить. Надо со стороны посмотреть на эту ситуацию. Не хочу преждевременно высказываться по этому поводу. Это чисто бой, ничего личного. Повтор я еще не смотрел. Надо посмотреть, проанализировать, что произошло, и двигаться дальше, — передает слова Яна «СЭ».

Добавим, что это второе поражение в 17-и поединках профессионального бойца из России.