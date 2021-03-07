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Турция - Суперлига 4-я четверть Фетхие Беледие 60 Газиантеп 88
Турция - Суперлига 2-й тайм, 53' Фатих Карагюмр 0 Анкарагюджю 0 П1 2.24 Х 2.60 П2 4.70
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 41' Урал 0 Уфа 0 П1 2.05 Х 3.20 П2 4.00
Италия - Серия А перерыв Фортитудо 34 Бриндизи 48 П1 6.70 П2 1.09
КХЛ - плей-офф 1-й период Трактор 0 Салават Юлаев 0 П1 2.50 Х 3.70 П2 2.60
Италия - Серия А 1-й тайм, 12' Рома 0 Дженоа 0 П1 1.59 Х 4.30 П2 5.20
Англия - Премьер-лига 15:00 Вест Бромвич А 0 Ньюкасл Юнайте 0 П1 2.35 Х 3.30 П2 3.40
Турция - Суперлига 15:15 Афьон Беледие 0 Анадолу Эфес 0
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Германия - Вторая Бундеслига 15:30 Фортуна 0 Нюрнберг 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 4.00
Испания - Примера 16:00 Уэска 0 Сельта 0 П1 3.00 Х 3.20 П2 2.60
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Турция - Суперлига 16:00 Хатайспор 0 Кайсериспор 0 П1 1.66 Х 4.00 П2 5.50
Россия - Премьер-Лига 16:30 Динамо М 0 Тамбов 0 П1 1.07 Х 13.0 П2 41.0
КХЛ - плей-офф 17:00 Йокерит 0 Локомотив 0
Германия - Бундеслига 17:00 Хемниц 99 0 Гамбург Тауэрс 0
Англия - Премьер-лига 17:00 Ливерпуль 0 Фулхэм 0 П1 2.16 Х 3.60 П2 3.40
Италия - Серия А 17:00 Фиорентина 0 Парма 0 П1 2.10 Х 3.40 П2 3.90
Италия - Серия А 17:00 Кротоне 0 Торино 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.30
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Германия - Бундеслига 17:30 Кёльн 0 Вердер 0 П1 3.00 Х 3.00 П2 2.70
Испания - Примера 18:15 Атлетико М 0 Реал Мадрид 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.85
Турция - Суперлига 19:00 Галатасарай 0 Сивасспор 0 П1 1.74 Х 3.60 П2 5.40
Россия - Премьер-Лига 19:00 Спартак М 0 Краснодар 0 П1 2.30 Х 3.50 П2 3.30
07 марта 14:03
автор: Артем Спиридонов

Денис Лаврентьев: Никто не кричал «Бей коленом»

Комментатор боя Ян — Стерлинг в прямом эфире турнира UFC 259 в Лас-Вегасе заявил, что нанести удар коленом Яну посоветовали секунданты.

Секундант Петра Яна отреагировал на информацию о том, что пробить коленом в голову американца порекомендовала команда россиянина.

— Не знаю, откуда взялась эта дезинформация, что кто-то из угла крикнул «Бей коленом!». Такого не было! Никто не упоминал колено вообще. Когда Петр занял позицию сверху в партере, ему просто кричали два коуча, которые говорят по-английски: «Just punch», что в переводе означает «Только бей». Имелось в виду не борись, а только бей руками, — приводит слова Лавреннтьева «СЭ».

Напомним, что победу в поединке между Петром Яном и Алджаменом Стерлингом присудили американцу из-за запрещенного приема российского бойца.

источник: «Спорт-Экспресс»
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