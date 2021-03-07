Денис Лаврентьев: Никто не кричал «Бей коленом»

Секундант Петра Яна отреагировал на информацию о том, что пробить коленом в голову американца порекомендовала команда россиянина.

— Не знаю, откуда взялась эта дезинформация, что кто-то из угла крикнул «Бей коленом!». Такого не было! Никто не упоминал колено вообще. Когда Петр занял позицию сверху в партере, ему просто кричали два коуча, которые говорят по-английски: «Just punch», что в переводе означает «Только бей». Имелось в виду не борись, а только бей руками, — приводит слова Лавреннтьева «СЭ».

Напомним, что победу в поединке между Петром Яном и Алджаменом Стерлингом присудили американцу из-за запрещенного приема российского бойца.