Вартанян — о бое Яна и Стерлинга: Американец как хороший актер воспользовался ситуацией

Экс-боец АСА Эдуард Вартанян поделился мнением о прошедшем бое в Лас-Вегасе.

— Следует ли давать длительную дисквалификацию за подобные удары?

— Не знаю. У каждой Атлетической комиссии свой регламент. Я не знаю, какой регламент работает именно в Неваде. Мое мнение: удар был непреднамеренным.

— Можно ли сказать, что к моменту запрещенного удара Стерлинг уже сам едва стоял на ногах?

— Нет. Устали они одинаково. Просто технический арсенал у Петра выше, чем у Стерлинга. Американец как хороший актер воспользовался ситуацией.

— Дана Уайт подтвердил, что реванш состоится. Поменяется ли картина боя?

— Увидим. Думаю, картина не изменится. Суммируя, это был самый странный чемпионский бой за всю историю UFC, — передает «МК-Спорт» слова Вартаняна.

Последний бой в промоушене ACA Эдуард Вартанян провел 5 сентября 2020 года, победив Мухамеда Кокова единогласным решением судей на турнире «ACA 110» в Москве.