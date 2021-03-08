Менеджер Яна: Самый реалистичный срок для реванша со Стерлингом – май 2021 года

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца Петра Яна рассказал о том, когда может состояться реванш с представителем США Алджамейном Стерлингом.

Напомним, что на турнире UFC 259 28-летний спортсмен лишился титула организации в легчайшем весе после того, как он применил запрещенный удар коленом в голову в четвертом раунде.

– Самый реалистичный срок для реванша – май. Для нас это было бы идеально. В UFC тоже хотят, чтобы это произошло, как можно скорее. Все зависит от Стерлинга. Хочет ли он тянуть, или хочет скорее доказать в бою, что является настоящим чемпионом, – цитирует менеджера Sport24.

На счету Яна 17 проведенных поединков по правилам смешанных единоборств, в которых он одержал 15 побед и потерпел два поражения.