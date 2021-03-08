Дацик вызвал на бой Александра Емельяненко

Боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик обратился к Александру Емельяненко с целью вызова на поединок.

— Саша, ты помнишь свою фамилию? Мозги вообще пропил. Сидишь, как старая бабуська на скамеечке, сплетничаешь. Саня, ты не боец. Я тебе личико и так покромсаю за весь твой язык. Посмотрим, кто кому какую боль покажет и, главное, кто какую боль вытерпит. Если ты не фуфло. А то кричишь, что тебе каких-то мифических денег нужно за бой со мной. А что, за идею и свои слова не готов выйти? Если ты не фуфло, то все равно — по ММА, по боксу, я готов в любой момент, — передает слова Дацика Youtube-канал True Gym MMA.

Добавим, что у «рыжего тарзана» 13 боев в карьере, из которых шесть он выиграл, семь проиграл.

У Емельяненко-младшего 28 побед при восьми поражениях.